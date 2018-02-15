15.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина

Украина сорвала переговоры по новому обмену пленными


На последнем раунде переговоров в Минске украинская делегация отказалась обсуждать второй этап обмена пленных с Донбассом, демонстративно покинув заседание рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нами были выдвинуты следующие требования:

-в срочном порядке в рамках достигнутых договорённостей 15.11.17 освободить граждан Российской Федерации, которые были исключены из списка на обмен, и в настоящее время имеют статус свободных граждан;

-предоставить ответ на ранее отправленный запрос о движении уголовных производств и принятых процессуальных решений в отношении обменянных лиц 27.12.17;

-принять меры по безотлагательному возврату документов, удостоверяющих личность, изъятых правоохранительными органами Украины у лиц, перемещённых на территорию ДНР в результате обмена;

-в срочном порядке прекратить уголовное преследование и освободить из-под стражи лиц-участников предыдущего обмена, изъявивших желание остаться на территории, подконтрольной властям Украины, в силу социальных и родственных связей на территории указанного государства», — отмечается в сообщении.

«Хочу подчеркнуть, что, несмотря на поведение официального представителя Киева в нашей подгруппе и нежелание выполнять ранее взятые на себя обязательства, Донецкая Народная Республика остаётся приверженцем скорейшего возвращения всех удерживаемых лиц», — подытожила Морозова.

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