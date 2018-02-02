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Украина стала «Меккой» для разыскиваемых Интерполом преступников
С момента получения доступа к базам данных Интерпола в рамках безвизового режимы с Евросоюзом украинские пограничники задержали 2,1 тыс. человек, которые находились в международном розыске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
Как уточняется, в рамках либерализации визового режима Госпогранслужба получила доступ к базам данных Интерпола, благодаря чему за 2017 год обнаружили 2,1 тыс. разыскиваемых лиц и 724 паспортных документов. А результативность по угнанным автомобилям выросла в 5 раз по сравнению с 2016 годом.
Также сообщается, что за прошлый год сотрудники пограничного ведомства обнаружили 210 транспортных средств, находившихся в международном розыске.
Метки: Интерпол, статистика, Украина
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