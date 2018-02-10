10.02.2018, Киев, Игорь Петров
  1 129 просмотров
ЖКХ, Киев, Общество, Украина, Экономика

Украинцы будут все меньше тратить на продукты, и все больше отдавать за услуги ЖКХ


На Украине расходы на оплату услуг ЖКХ будут расти.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Услуги ЖКХ, к сожалению, в ближайшие годы будут расти в структуре (расходов) домохозяйств и двигать общую инфляцию. Сегодня в Украине расходы среднего домохозяйства на услуги ЖКХ составляют порядка 13%. Но это не включает те субсидии, которые уже выплачиваются. А в отдельных странах Восточной Европы это может составлять до 40%. И даже до 50% в отдельные месяцы – там услуги ЖКХ не распределяются равномерно. Поэтому мы должны готовиться к тому, что с каждым годом будем тратить меньше на продукты питания, все эти деньги будут забирать услуги ЖКХ», — сказал он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть