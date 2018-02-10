10.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Украинцы будут все меньше тратить на продукты, и все больше отдавать за услуги ЖКХ

На Украине расходы на оплату услуг ЖКХ будут расти.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Услуги ЖКХ, к сожалению, в ближайшие годы будут расти в структуре (расходов) домохозяйств и двигать общую инфляцию. Сегодня в Украине расходы среднего домохозяйства на услуги ЖКХ составляют порядка 13%. Но это не включает те субсидии, которые уже выплачиваются. А в отдельных странах Восточной Европы это может составлять до 40%. И даже до 50% в отдельные месяцы – там услуги ЖКХ не распределяются равномерно. Поэтому мы должны готовиться к тому, что с каждым годом будем тратить меньше на продукты питания, все эти деньги будут забирать услуги ЖКХ», — сказал он.