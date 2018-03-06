06.03.2018, Киев, Игорь Петров
  1 734 просмотров
Общество, Украина

Украине не хватает моргов и кладбищ


Из-за непродуманного развития жилой инфраструктуры во многих регионах Украины не хватает моргов. Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил Андрей Дудник, представитель одной их похоронных компаний, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Много строится домов, но почему-то никто не думает, как сделать людям проще в контексте моргов, больниц и сервиса. Все это, мягко говоря, на недоразвитом уровне. В Киеве моргов достаточно. В каком состоянии государственные морги, можно увидеть подойдя к ним – за километр вы почувствуете», — сказал он.

Дудник также сообщил, что в Украине сейчас порядка 35 тыс мест захоронения, причем основная масса – сельские кладбища, поэтому есть проблемы с погребением жителей городов. Порядка 70% умерших в Украине сейчас кремируется. «Это гораздо дешевле, но есть проблемы – мало мест кремации. Это Киев, Харьков, Одесса», — сказал Андрей Дудник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть