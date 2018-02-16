16.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Украине предложили стать собакой на сене

Одесский припортовый завод может приватизировать только такой инвестор, который способен обеспечить его сырьем, т.е. российский инвестор. Поэтому ОПЗ вообще не надо приватизировать.

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Об этом в эфире телеканала ATR заявил экс-премьер-министр Украины Юрий Ехануров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы потеряли время. В свое время я категорически отказался ставить этот объект на приватизацию. Это были еще 90-е, тогда вокруг него шла большая борьба, все понимали, что это очень выгодно. Сейчас уже нет потенциального инвестора, потому что фактически это должен быть российский инвестор. Никто другой не обеспечит этот объект сырьем. Поэтому этот вопрос будет подвешенным. Я бы его исключил из этих «главных фишек». Он не интересен», – сказал он.

Вместе с тем, эксперты признают, что Украина сегодня не в состоянии вложить достаточное количество инвестиций в модернизацию ОПЗ.