19.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Выборы, Киев, Культура, Общество, Политика, Происшествия, Пропаганда, Скандал, СМИ, Украина

Украинская певица затеяла тяжбу с Порошенко из-за плагиата


Украинская певица Анастасия Приходько готовит документы в суд из-за предвыборного ролика Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, адвокаты готовят официальное обращение к предвыборной команде Порошенко. «Я шокирована ситуацией, которая произошла вокруг агитационного ролика господина Петра Порошенко. Сейчас я вместе с моим адвокатом готовим официальные обращения к предвыборной команде Президента с целью выяснения круга лиц, причастных к нарушению моих прав, и последующего обращения в суд», — подчеркнула Приходько.

Она также добавила, что как только будут готовы документы, она ответит и на заявление министра культуры.

Напомним, украинские СМИ сообщили, что 18 февраля Приходько возмутилась, что ее использовали в агитационном ролике Порошенко. По ее словам, министр культуры Украины Евгений Нищук предложил артистке сняться в социальном ролике, однако видео получилось политическим.

В ролике украинцы говорят о том, что жить в Украине стало лучше, перечисляют достижения. Видео завершает надпись: «Йдемо вперед. Петро Порошенко».

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