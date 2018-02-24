24.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Политика, Скандал, Украина

Украинские наци объявлены агентами Кремля


Российские спецслужбы используют украинских националистов, чтобы раскачивать ситуацию на Украине.

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С таким утверждением на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», выступил экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин.

«Всем прекрасно понятно, что вражда внутри украиснкого общества — это и есть тот инструмент, с помощью которого ястребы в Кремле могут эффективней всего раскачивать ситуацию в Украине. Я практически убежден, если мы посмотрим, как работали российские технологи по раскачиванию дискуссии в США, то я уверен, что в Украине они работают гораздо масштабней и эффективней», — полагает эксперт.

Он также утверждает, что организаторы антироссийских акций на Украине находятся в России.

«Я убежден, что за огромным количеством акций наших так называемых ура-патриотов, за всеми погромами Россотрудничества в значительной степени стоят либо российские спецслужбы, либо определенные силы в России, заинтересованные в этой картинке для своего телевидения, а националисты выступают в роли полезных идиотов Кремля», — говорит Волошин.

«Памятно также, как блокировали «Сбербанк» орлы «Национального корпуса». И как только из одного кармана переложили в другой, моментально, в тот же день, моментально блокада была снята. То гранату «Свобода» вовремя бросит под Верховную Раду, то еще что-то такое произойдет. Вот эти люди и есть реальные агенты Кремля на самом деле, а не здесь присутствующие, которые говорят не те вещи, которые нравятся нашей ура-патриотической тусовке», — резюмировал экс-глава информационного департамента МИД Украины.

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