17.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украинские нацисты и Тимошенко формируют фронт для свержения Порошенко

Против украинского президента Петра Порошенко формируется широкая коалиция из оппозиционных националистических партий и примкнувшей к ним «Батькивщины». Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, уже состоялось три совещания по формированию единой платформы, и в ближайшее время об этом объединении заявят публично.

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«Только что буквально закончился совет оппозиционных сил. Перед новым годом народный депутат Ильенко от имени «Свободы» предложил впервые публично, что давайте садиться, все оппозиционные силы против этой власти и что-то говорить.

Сегодня такое совещание состоялось, это было третье заседание. В нем принимали участие: «Батькивщина», кроме «Свободы», «Национальный корпус», «Правый сектор», «Гражданская позиция», «Движение новых сил», «Европейская партия», «Народный контроль», «Волна».

18-го числа, мы согласовали очень важный момент — вы же понимаете, 18-20 начинаются поминальные дни по героям небесной сотни. Все эти годы практически политических акций в этот день не происходило.

Мы согласовали, что в 10 часов утра мы собираемся все вместе представителями оппозиционных политических партий, тем самым, мы задекларируем начало нашей координации наших действий, положить цветы героям небесной сотни», — заявил Тягнибок.