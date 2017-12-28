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28.12.2017, Москва, Елена Острякова
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Вооруженные силы, Крым, Скандал, Украина

Украинские войска получили приказ стрелять по крымчанам


Командующий ВМС Украины Сергей Гайдук давал приказ стрелять по мирным жителям и российским военнослужащим при захвате украинских воинских частей в марте 2014 года.

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Об этом сегодня на заседании суда в Киеве по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича заявил бывший нардеп Верховной Рады Андрей Сенченко.

По его словам, у него возникли проблемы при переговорах об обмене украинских офицеров на якобы полковника ГРУ РФ Романа Филатова 19 марта 2014 года.

«Гайдук был особо выделен из заложников, потому что Министерство обороны РФ утверждало во время нашего общения, что Гайдук давал команду стрелять, когда захватывали украинские воинские части. Именно поэтому российская сторона упиралась по поводу Гайдука. Они отдали 17 других, но по поводу Гайдука у меня шли тяжелые переговоры в течение нескольких дней», — сказал Сенченко.

Ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что ВСУ могли за день «освободить Крым» в феврале 2014 года, если бы поступил соответствующий приказ от Киева. Он добавил, что лично представил на рассмотрение командования ВМС ВСУ соответствующий план, однако приказ по нему в нужный момент отдан не был.

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