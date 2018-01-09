09.01.2018, Киев, Елена Острякова
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Украинский певец признал, что в Москве выступают лучшие
В России выступают лучшие украинские исполнители. Такое мнение в эфире телеканала «112» высказал украинский певец Виталий Билоножко.
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«Москва выбрала самых лучших и самых талантливых исполнителей. Как я могу их судить? Я бы таким путем не шел. Пусть они поют», — сказал Билоножко.
При этом он уверяет, что «тех, кто пел украинские песни на Донбассе, посадили на 20 лет».
Билоножко также поддержал запрет на гастроли на Украине для российских исполнителей.
«Это идеология и прославление русского солдата. Путин когда-то сказал: там, где звучит русская песня, там Россия», — сказал Билоножко.
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22:54 8 январяЗа атакой на Киево-Печерскую Лавру стоят СБУ и администрация Порошенко
22:30 8 январяПорошенко придется решать, подавлять ли силой крестные ходы в защиту Лавры
21:52 8 январяМихаил Погребинский: Захват Киево-Печерской Лавры будет переходом «красной линии»
21:36 8 январяВ Праге по неизвестной причине умер бывший зять Юлии Тимошенко
21:23 8 январяПорошенко обрадовался, узнав, что будущий танкист ВСУ — весь в папу
21:12 8 январяВ Житомире ограбили кафедральный собор
21:03 8 январяНа изготовление орденов и медалей для боевиков «АТО» на Украине потратили 20 миллионов гривен
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19:45 8 январяПрезидент Южной Осетии проконсультировал армию ДНР, как противостоять ВСУ
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17:55 8 январяУнизительные проверки россиян на границе осложнят отношения Киева с Москвой — мнение
17:39 8 январяИностранцы не вкладывают деньги в аграрную сверхдержаву
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16:58 8 январяВ Киеве не знают, где найти 30 тысяч миротворцев для Донбасса
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17:19 9 январяНавальный пообещал не сажать ведущую «Эха Москвы» за Украину
16:40 9 январяНавальный признался, что его слушают только бездельники
16:20 9 январяНавальный высмеял шансы Собчак в прямом эфире
14:19 9 январяУкраинский певец признал, что в Москве выступают лучшие
12:19 9 январяНа украинском ТВ бывший пропагандист Майдана осыпал Путина комплиментами
11:54 9 январяСоюзник США объявил о переориентации на Россию
11:10 9 январяУ России есть все шансы выйти в лидеры в области термоядерных исследований
10:10 9 январяОгрызко хочет заморозить российские мысли украинской армией
8:39 9 январяРоссийский кинематограф ставит рекорды
18:47 8 январяУкраинские эмигранты в Чикаго снялись с антироссийским плакатом на фоне антиамериканского пикета
17:55 8 январяУнизительные проверки россиян на границе осложнят отношения Киева с Москвой — мнение
16:34 8 январяНа украинском ТВ признали: «реинтеграция Донбасса» нарушает минские соглашения
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