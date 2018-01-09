 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
09.01.2018, Киев, Елена Острякова
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Культура, Россия, Украина

Украинский певец признал, что в Москве выступают лучшие


В России выступают лучшие украинские исполнители. Такое мнение в эфире телеканала «112» высказал украинский певец Виталий Билоножко.

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«Москва выбрала самых лучших и самых талантливых исполнителей. Как я могу их судить? Я бы таким путем не шел. Пусть они поют», — сказал Билоножко.

При этом он уверяет, что «тех, кто пел украинские песни на Донбассе, посадили на 20 лет».

Билоножко также поддержал запрет на гастроли на Украине для российских исполнителей.

«Это идеология и прославление русского солдата. Путин когда-то сказал: там, где звучит русская песня, там Россия», — сказал Билоножко.

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