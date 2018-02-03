03.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Галичина, ЕС, Политика, Украина

Украинских бандеровцев ждет неприятный сюрприз в ООН


Польша готовится потребовать от ООН признания преступными ОУН-УПА на международном уровне. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, соответствующая резолюция в Совбез ООН будет внесена, когда к Польше перейдет право председательствующего.

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«Я уверен, что Польша сделала только первый шаг, она пойдет дальше. Уже сегодня в Польше говорят о том, что Польша готовит резолюцию в Совет безопасности ООН, где она скоро будет председательствовать, о запрете ОУН-УПА и других организаций, правовое требование к Украине покаяться за преступления против польского населения. Я не думаю, что эта резолюция пройдет в Совете безопасности ООН, но очевидно, что эта риторика эскалационная будет только увеличиваться и нагнетаться», — заявил Бортник.

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