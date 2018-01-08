08.01.2018, Киев, Елена Острякова

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Украинского телезрителя в праздники готовят к тяжелому 2018 году

На Украине зарплаты растут быстрее, чем объем ВВП, что неминуемо приводит к инфляции. Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne заявил политолог Алексей Валевский.

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«Рост ВВП на 2% очевидно недостаточен. Экономика лишь немного возрождается после падения 2014-2015 годов. А реальная зарплата за прошлый год выросла на 19%. Разве тут нет дисбаланса? Отсюда рост цен. И не запущены тренды стабильного экономического роста. Министерство экономики недавно выдало прогноз, что на рост ВВП 4% мы можем рассчитывать только в 2020 году», — сказал Валевский.

Он полагает, что реформы медицины, образования и пенсионной сферы, которые проводило в прошлом году правительство, не имели никакого отношения к экономике.

«Интегральный результат этих реформ – уменьшить затраты госбюджета на социальные нужды. Реальных экономических реформ правительство пока не проводит. Ждать каких-то позитивных изменений в 2018 году объективно не приходится. К сожалению, наше правительство не совсем осознает всю серьезность ситуации. Те деструктивные процессы, которые очевидны, никуда не делись. И мы не видим решительных действий правительства, чтобы изменить эту ситуацию», — сказал Валевский.