16.02.2018

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Украину лишили возможности пиараситься на ЕС и НАТО

Венгрия не дает Киеву возможности пиариться на теме евроатлантической интеграции, блокируя проведение заседания комиссии Украина — НАТО.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Мы видим, что Венгрия эффективно блокирует не вступление Украины в НАТО и ЕС. Давайте забудем об этом. Украине не светит никакое вступление ни в НАТО, ни в ЕС. Это миф и вранье на сегодня», — подчеркнул политолог.

По его словам, Венгрия блокирует киевской пропаганде возможность пиариться на вступлении в НАТО и ЕС, особенно накануне предстоящей на Украине избирательной кампании.

«Венгрия не позволяет своими действиями поднять эти флаги на выборах, не позволяет использовать евро и евроатлантическую риторику электоральную. Вот в чем урон. Какое вступление в ЕС и НАТО? Нам что, хотя бы намекают на это? Но пиариться нам не дают. И украинская власть, как говорил один из моих коллег, «власть пиар-асов», очень болезненно воспринимает атаки на возможности пиара», — сказал Бортник.