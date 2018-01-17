17.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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В ДНР уверены, что США не будут поставлять Украине Javelin-ы

В ДНР сильно сомневаются, что США в целом будут поставлять противотанковые ракетные комплексы «Javelin» Украине, так как в Пентагоне боятся, что ПТРК будут использованы ВСУ в ходе наступательной операции.

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Такое мнение выразили в пресс-службе ВС ДНР со ссылкой на Эдуарда Басурина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Эдуарда Басурина, причина такого решения довольно-таки простая. Она кроется в опасении США, что их хвалёные комплексы попадут в руки ВС ДНР и ЛНР:

«Американцы опасаются, во-первых, того, что комплексы «Javelin» попадут в ВС ДНР и ЛНР, так как неоднократно были выявлены случаи продажи вооружения и военной техники ВСУ. Во-вторых, отсутствие в Украине безопасных мест хранения комплексов, особенно после регулярных подрывов складов РАВ. И в-третьих, США планируют поставку комплексов в качестве оборонительного вооружения, а не для применения в ходе наступательной операции, и этот факт вызывает сомнение у Пентагона», — отметил Басурин.

Кроме этого, он подчеркнул, что заявление Начальника генерального штаба ВСУ В. Муженко о том, что им отданы распоряжения по разработке мероприятий подготовки к эксплуатации и принятии на вооружение ВСУ противотанковых ракетных комплексов «Javelin» направлены на поднятие боевого духа украинских военнослужащих, находящихся на передовой и с каждым днем теряющих веру в своё командование, осознавая бесперспективность и абсурдность своего нахождения в зоне т.н. АТО.