 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
17.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
  266 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Мнение, Общество, Политика, США, Украина

В ДНР уверены, что США не будут поставлять Украине Javelin-ы


В ДНР сильно сомневаются, что США в целом будут поставлять противотанковые ракетные комплексы «Javelin» Украине, так как в Пентагоне боятся, что ПТРК будут использованы ВСУ в ходе наступательной операции.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Такое мнение выразили в пресс-службе ВС ДНР со ссылкой на Эдуарда Басурина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Эдуарда Басурина, причина такого решения довольно-таки простая. Она кроется в опасении США, что их хвалёные комплексы попадут в руки ВС ДНР и ЛНР:

«Американцы опасаются, во-первых, того, что комплексы «Javelin» попадут в ВС ДНР и ЛНР, так как неоднократно были выявлены случаи продажи вооружения и военной техники ВСУ. Во-вторых, отсутствие в Украине безопасных мест хранения комплексов, особенно после регулярных подрывов складов РАВ. И в-третьих, США планируют поставку комплексов в качестве оборонительного вооружения, а не для применения в ходе наступательной операции, и этот факт вызывает сомнение у Пентагона», — отметил Басурин.

Кроме этого, он подчеркнул, что заявление Начальника генерального штаба ВСУ В. Муженко о том, что им отданы распоряжения по разработке мероприятий подготовки к эксплуатации и принятии на вооружение ВСУ противотанковых ракетных комплексов «Javelin» направлены на поднятие боевого духа украинских военнослужащих, находящихся на передовой и с каждым днем теряющих веру в своё командование, осознавая бесперспективность и абсурдность своего нахождения в зоне т.н. АТО.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть