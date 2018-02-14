14.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

1 523 просмотров

В Киеве бьют тревогу: нет сыворотки против ботулизма и дифтерии

Сыворотки против ботулизма и дифтерии в Киеве нет, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург.

«Что касается сыворотки против ботулизма в качестве лечебного препарата, то ее нет, как и против дифтерии. Поставщик у нас — Министерство здравоохранения. Когда были случаи — было 10 случаев ботулизма в Киеве в прошлом году, то больные сами покупали. К большому сожалению, такова ситуация, и мы не можем на нее повлиять», — отметила Гинзбург.

Директор Департамента здравоохранения КГГА со ссылкой на Минздрав уточнила, что в Украине есть противодифтерийная сыворотка, полученная как гуманитарная помощь.

«Но в области она не направлена, и говорить о ее количестве я не могу», — отметила она. Что касается предотвращения ботулизма — она посоветовала соблюдать правила хранения продуктов питания. «От остальных болезней в Киеве есть вакцины», — заверила Гинзбург.

«Что касается наличия вакцин против дифтерии — она есть в достаточном количестве для всех возрастных категорий. Уже вакцинировано более 23 тыс. человек, среди них 3 тыс. — это взрослые. Вспышки не будет, если все будут вакцинироваться», — добавила она.

.