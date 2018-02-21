21.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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В Киеве опасаются, что ЕС начнет инвестировать в Донбасс, а не в Украину

Заход на территорию Донбасса миротворцев ООН может привести к непредсказуемым и нежелательным для Украины последствиям.

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Такое мнение в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Апостроф» высказывает украинский дипломат Андрей Николаенко, отметивший, что Европа хочет прекратить конфликт в Донбассе, чтобы восстановить экономические отношения с Россией, которая «по большинству экономических параметров гораздо более привлекательна для ЕС, чем Украина».

«Поэтому, если Украина не предпримет быстрых шагов к улучшению ситуации в экономике и системе власти – и если миротворцы действительно зайдут на территорию ОРДЛО и смогут там навести порядок — то я не исключаю парадоксального для нас сценария развития ситуации. Получив через ооновскую международную администрацию такую возможность, Евросоюз может напрямую начать инвестировать в разрушенный регион, направит туда весь свой экономический и институционный потенциал и сделает Донбасс своеобразным «экономическим чудом» для Украины.

Донбасс может стать тем регионом, который пройдет по пути приближения и экономических связей с Евросоюзом гораздо быстрее, чем отягощенная коррупцией и сановными «еврофлагомахателями» остальная часть Украины. При условии установления мира на территории ОРДЛО, для такого развития событий европейцам необходимы лишь поддержание прав европейских инвесторов на территории Донбасса и, собственно, открытие прямых каналов инвестирования в этот регион», — полагает Николаенко.

По его словам, решить эти задачи вполне по силам международной временной администрации.

«С точки зрения практичных европейцев, уставших от бездействия и вранья украинских «керманычей», фатальное для Украины решение может оказаться простым: зачем бесконечно помогать коррумпированной Украине, тратить огромные средства «в никуда», если можно сделать Донбасс компактным пилотным проектом с понятным планом возрождения экономики, с перспективой гарантий инвестиций, и тем самым развязать себе руки в торговле с Россией? И тогда не Донбасс будет тянуться к евроинтегрированной Украине, а Украина увидит на Донбассе, как можно эффективно использовать международную помощь и возобновить даже такой разрушенный как сейчас регион», — полагает дипломат.