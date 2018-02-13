13.02.2018, Киев, Игорь Петров

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В Киеве подзуживают ЕС вместе с США «жестко дожимать Путина»

Запад должен «жестко дожимать» Владимира Путина в интересах Украины. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те изменения в западных ключевых столицах, геополитических центрах, у политических руководителей… у нас есть ожидания, что мы, наконец, увидим консолидированный стратегический подход Запада к дожиманию Кремля.

Что это будет более жесткие санкции, в том числе и кремлевский список, энергетика, блокирование «Северного потока-2» и другие инструменты, которые не были использованы.

И тут важно видеть трансатлантическое единство, потому что включение Волкера и администрации США на уровне предоставления летального оружия – это очень позитивные сигналы.

Теперь важно, чтобы ЕС это поддерживал.

И я считаю, что более жесткое дожимание Кремля может быть значительно эффективнее в том, как сказал Курт Волкер, — чем дороже платит Кремль, тем поступательнее мы увидим какой-нибудь прогресс.

Поэтому задача Запада – дожимать Путина и его окружение, чтобы они постепенно убирались с нашей территории», — сказала Гопко.