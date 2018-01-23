|1 644 просмотров
В Киеве Волкер встретился с Муженко
Состоялась встреча спецпредставителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера с начальником Генштаба – главнокомандующим ВСУ Виктором Муженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebоok.
В ходе встречи Виктор Муженко проинформировал американского дипломата о текущей ситуации на Востоке Украины.
«Стороны обменялись взглядами относительно актуальных вопросов региональной безопасности и перспектив развития двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере», — говорится в сообщении.
Сообщается, что участие во встрече приняла Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович.
Метки: Курт Волкер, Муженко
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.