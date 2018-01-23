23.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
  1 644 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Киев, Колониальная демократия, Общество, Политика, США, Украина

В Киеве Волкер встретился с Муженко


Состоялась встреча спецпредставителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера с начальником Генштаба – главнокомандующим ВСУ Виктором Муженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebоok.

В ходе встречи Виктор Муженко проинформировал американского дипломата о текущей ситуации на Востоке Украины.

«Стороны обменялись взглядами относительно актуальных вопросов региональной безопасности и перспектив развития двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере», — говорится в сообщении.

Сообщается, что участие во встрече приняла Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть