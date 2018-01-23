23.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В Киеве Волкер встретился с Муженко

Состоялась встреча спецпредставителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера с начальником Генштаба – главнокомандующим ВСУ Виктором Муженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebоok.

В ходе встречи Виктор Муженко проинформировал американского дипломата о текущей ситуации на Востоке Украины.

«Стороны обменялись взглядами относительно актуальных вопросов региональной безопасности и перспектив развития двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере», — говорится в сообщении.

Сообщается, что участие во встрече приняла Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович.