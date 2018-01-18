 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
18.01.2018, Луганск, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Общество, США, Украина

В ЛНР считают, что поставки «Javelin» криворуким ВСУшникам ещё под вопросом


Обстановка в местах хранения вооружений ВСУ такова, что западные кураторы Украины запросто могут передумать поставлять дорогостоящее оружие.

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Об этом, отвечая на вопросы журналистов, рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам подполковника, поставки планируются ориентировочно через 6 месяцев, по готовности мест хранения, а в украинской армии с этим большая проблема.

«Взять хотя бы те случаи, когда арсеналы и базы ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ «взлетали на воздух». В этих условиях вообще есть сомнения в реальности поставок»,  – заметил Андрей Марочко.

Однако даже если передача оружия состоится, на общую боевую ситуацию это мало повлияет:

«Весь шум вокруг так называемого супероружия – лишь очередной пиар Порошенко, а в целом поставка ВСУ «Javelin» не повлияет на общую ситуацию», – отметил Марочко.

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