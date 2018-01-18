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В подконтрольном Киеву Краматорске умер сотрудник ОБСЕ
В подконтрольном Украине Краматорске на Донбассе при неизвестных обстоятельствах скончался представитель мониторинговой Миссии ОБСЕ.
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Об этом после встречи в Минске сообщил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сегодня в Краматорске погиб сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего», − заявил Мартин Сайдик.
Стоит отметить, что представитель ОБСЕ не сообщил, что именно явилось причиной смерти сотрудника мониторинговой миссии. Также он заявил, что город, в котором скончался представитель ОБСЕ, находится под контролем Киева.
Метки: Краматорск, Мартин Сайдик, СММ ОБСЕ
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