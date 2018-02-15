15.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В Польше предрекают «большую войну» Украины с Россией

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью немецкому изданию Die Welt заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» может привести к войне между Россией и Украиной, передает корреспондент «Политнавигатора».

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По его словам, «Северный поток — 2» создаёт новые ненужные очаги напряжения.

«Россия сможет в любой момент обострить конфликт, сможет атаковать всю страну. «Северный поток — 2» — шаг в этом направлении», — цитирует Моравецкого Polskie Radio.

Он отметил, что с появлением газопровода наиболее вероятна большая российско-украинская война.

«Проще говоря, «Северный поток — 2» является ненужным, вредным (проектом), который разделяет западную общественность», — уверяет польский министр.

Ранее СМИ сообщили о намерении Польши построить газопровод в противовес «Северному потоку — 2».

31 января глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев отметил, что разрешение Германии на строительство газопровода в территориальных водах страны стало «очередным звоночком» для Киева.