06.03.2018, Киев, Дмитрий Скворцов

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В Раде поэтессу Ахматову объявили украинкой, украденной московитами

В ночь на 6 марта 2018 года очередной украинский законодатель сделал открытие в области многовекового величия уникальной нации.

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Ляшковец А. Лозовый поведал своим подписчикам в «Фейсбуке», что поэтесса Анна Ахматова, оказывается, была великой украинкой, мучимой клятыми москалями. Но, почему-то, ими же и «присвоенной». «Это наше!» – возопил украинский интеллектуал.

Открыл же вечер откровений он отрывком из поэмы ахматовской поэмы «Реквием»: «Муж в могиле, сын – в тюрьме, помолитесь обо мне».

Пусть строфа передана и пошло с точки зрения дремучих москалей (полностью в столбик и с загадочно-манерным троеточием), но у ляшковцев, как известно, собственная гордость.

А далее, на радость своему лайкнувшему патрону (во всех смыслах) омандаченный литературознавэць «просветил» поклонников: «Такими словами обращалась к людям Анна Ахматова (Горенко), великая украинская поэтесса, хотя и русскоязычная, но — у к р а и н с к а я, когда ей было труднее всего. «Русской» её сделала имперская пропаганда московитов. Московиты убили её мужа, зарешетили её сына, издевались над самой Анной Андреевной… она их ненавидела – и публичная декларировала эту ненависть такой тяжёлой ценой».

Согласитесь, сразу чувствуется школа духовного отца фракции Филарэта – когда просьба о молитве воспринимается как публичная декларация ненависти. Не удивительно, впрочем, после «Крестных ходов» с молитвословиями «Смэрть ворогам!». Вполне в духе тех, кто расстрелял мужа Анны Андреевны Ахматовой Николая Степановича Гумилёва.

Уж простите, люби друзи, но скорбела «ваша» поэтесса по русскому монархисту. И расстреляли поэта не «московиты», а те самые интернационалисты, что ненавидели Россию не мене пана Лозового. Потому и слепили из русских земель Украину.

А до победы Жовтневого Майдана ни «украинка» Ахматова, ни даже её отец – русский дворянин малороссийского происхождения Горенко, даже не догадывались об изобретении «национальности» «украинец». Основоположник этнологии, выдающийся евразиец (что автоматически зачисляет его в «вороги еуропейської нації») Лев Николаевич Гумилёв (тот самый «сын – в тюрьме»), подчёркивал: «-енко» – половецкое окончание, воспринятое казаками, которые называли себя исключительно русскими.

Продемонстрировало своё евразийство (может, и подсознательное тогда) и сама Ахматова. Разве «имперская пропаганда московитов» заставила юную Анну Горенко сменить фамилию «в честь бабушки – из рода Чингизидов»? Да-да – тех самых клятых ордынцев.

Напомним также радикальным энциклопедистам, что у «украинской поэтессы» был не только отец. Известна и мать – И.Э. Стогова. Не совсем расово чистая, согласитесь. Судите сами, отец её Э.И. Стогов, полковник русской армии – потомок ординарца «имперского сатрапа» Александра Васильевича Суворова (того самого, которого ныне декоммунизируют на территории киевского «Богуновского училища») и помощника светлейшего князя Потемкина-Таврического (то есть, захватившего «давні землі українського Криму). Также Эразм Иванович успел послужить начальником Камчатского адмиралтейства и жандармским (о, ганьба!) штаб-офицером в Симбирске.

С 1840 года Стогов был назначен правителем канцелярии генерал-губернатора Юго-Западной России Д.Г. Бибикова (того самого – гнобытеля-гнобытеля»). Так что вот они откуда – «украинские корни»!

После отставки Эразм Иванович стал сотрудником журнала «Русская старина» (опять же – не «Украинская»!). Из его произведений наиболее известны: «Сперанский и Трескин в Иркутске», «Ссыльнокаторжные в Восточной Сибири», «Бунт иркутского архиепископа Иринея», «Жизнь и служба в Симбирске», «Бунт ланшан татар», «Император Николай I в Симбирске», «Волнения татар-поселян в Симбирской губернии» и решительно ничего о Шумерии!

Ни разу не упомянула Украину и «великая украинка» Ахматова. Зато со зрадныцькой любовью писала о России:

Мне голос был. Он звал утешно,

Он говорил: «Иди сюда,

Оставь свой край глухой и грешный,

Оставь Россию навсегда.

Я кровь от рук твоих отмою,

Из сердца выну чёрный стыд,

Я новым именем покрою

Боль поражений и обид».

Но равнодушно и спокойно

Руками я замкнула слух,

Чтоб этой речью недостойной

Не осквернялся скорбный дух».

Впрочем, понятно, что, как и в случае с русским националистом польских корней Сикорским, русским авангардистом, поляком Малевичем, русским эмигрантом Вертинским, представительница Серебряного века русской поэзии Ахматова зачисляется в свидомитами в украинцы тупо по месту рождения в «исконно украинской» Одессе. Сюда после увольнения в отставку переехал преподаватель петербургского Морского училища капитан второго ранга А.А. Горенко.

Но в таком случае, почему бы не зачислить в украинцы и уроженца Одессы Вассермана, куда более, нежели Ахматова прославившего Южную Пальмиру.

Уж Украине Анатолий Александрович, в отличие от Анны Андреевны строки напосвящал.

Впрочем, что взять с классического рогуля? Понятно, что полностью осилить для него поэму «Реквием», откуда и были выдернуты строки о мифических «московитах» – задача непосильная. Иначе обнаружилась бы и там извечная зрада:

Звезды смерти стояли над нами,

И безвинная корчилась Русь

Под кровавыми сапогами

И под шинами черных марусь.