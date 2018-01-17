17.01.2018, Москва, Елена Острякова

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В России хотят учесть негативный опыт украинской языковой политики

Россия должна учитывать негативный опыт Украины в своей языковой политике.

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Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил депутат от «Справедливой России» Федот Тумусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Совсем недавно мы стали свидетелями того, как в соседнем государстве языковой вопрос стал причиной событий, которые привели к настоящей катастрофе. В результате гибли и продолжают гибнуть люди. Нужно понимать важность для межнациональных отношений языковых вопросов, снимая противоречия и двусмысленности в законодательстве», — сказал Тумусов.

Он напомнил, что в России, помимо русского, существуют 24 языка со статусом государственного языка субъектов РФ. Законодательство предусматривает возможность получения образования как на государственном, так и на родном языке.

По данным Федерального агентства по делам национальностей только 3% россиян считают вероятным межнациональное или межрелигиозное противостояние в стране, 96% считают, что межнациональные отношения в стране нормальные и доброжелательные.