20.02.2018, Славянск

1 454 просмотров

В Славянске выступили против декоммунизации

Журналисты «Общественного ТВ Донбасса» провели в Славянске опрос среди местного населения с целью узнать, как жители подконтрольного Киеву города относятся к декоммунизации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Опрос дал самые различные результаты, однако большинство жителей Славянска высказались против проводимой в стране политики декоммунизации.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Я против, кому оно мешает? Не тех героев ставят вместо них», «Мы забываем свою историю, а это – плохо. Наполеону памятники не сносят, хотя он далеко не самый лучший правитель» – вот самые распространённые ответы жителей Славянска.

Но были среди опрошенных и те, кто считают, что декоммунизация – это хорошо, так как якобы старое мешает жить сегодня.

Среди жителей города были и те, кто считает декоммунизацию бесполезной.

«В глобальных масштабах она ничего не изменит, надо менять всё в вышестоящих инстанциях. Что изменится от снесённого памятника? Вместо него надо что-то поставить. Это – наша история. Надо отдать ей дань», — говорили люди.