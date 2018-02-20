20.02.2018, Славянск
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Донбасс, Общество, Украина

В Славянске выступили против декоммунизации


Журналисты «Общественного ТВ Донбасса» провели в Славянске опрос среди местного населения с целью узнать, как жители подконтрольного Киеву города относятся к декоммунизации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Опрос дал самые различные результаты, однако большинство жителей Славянска высказались против проводимой в стране политики декоммунизации.

«Я против, кому оно мешает? Не тех героев ставят вместо них», «Мы забываем свою историю, а это – плохо. Наполеону памятники не сносят, хотя он далеко не самый лучший правитель» – вот самые распространённые ответы жителей Славянска.

Но были среди опрошенных и те, кто считают, что декоммунизация – это хорошо, так как якобы старое мешает жить сегодня.

Среди жителей города были и те, кто считает декоммунизацию бесполезной.

«В глобальных масштабах она ничего не изменит, надо менять всё в вышестоящих инстанциях. Что изменится от снесённого памятника? Вместо него надо что-то поставить. Это – наша история. Надо отдать ей дань», — говорили люди.

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