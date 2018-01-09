09.01.2018, Луганск, Михаил Рябов

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В случае захвата Лавры в Киев войдет армия Новороссии

Захват Киево-Печерской Лавры возможен только в условиях полного безвластия в Киеве, однако для защиты монастыря в Киев войдет армия Новороссии. Об этом «ПолитНавигатору» заявил Алексей Селиванов, атаман Верного Казачества, доброволец Донбасса.

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«Доля рядовых украинских активистов поистине незавидна. Думаю, что каждый из них понимает, насколько дёшево их используют. Ну, пришли, ну покричали.

Что, захватили Лавру? Нет же, хозяева не разрешают. От полиции попадёт.

Пришли, бессмысленно полаяли. Пожгли фаеры. И что? Сделали картинку ради своего микрофюрера? Дёшево!

Одни владыки Павел с Варсонофием на видео выглядели человечно. Вышли, пообщались с дешёвками, как с людьми.

Вся ситуация подтверждает то, что я говорил: никаких «захватов Лавры» не будет, пока хозяева не велят. А они не велят, пока в Киеве есть хоть какая-то власть. Любой, самой упыриной, самой американопаспортной власти захват крупнейшей православной святыни и связанная с ним дестабилизация невыгодны. Вот когда в Киеве власть рухнет и начнется война всех против всех – тогда наци имеют шанс захватить на какое-то время Лавру. А монахи – удостоиться мученических венцов. Но такая дестабилизация долго не продлится. Потому что тогда в Киев придём мы. Те, кого эти наци-активисты так громко вспоминают на своих митингах. И тогда в Киеве вновь наступит мир и спокойствие.

А пока – это лишь бизнес мелких нац-активистов и мелких нац-журналистов.

Люди, не будьте украинскими активистами. Не позорьтесь», — сказал Селиванов.