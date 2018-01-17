 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
17.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
  1 926 просмотров
ЕС, Криминал, Общество, Происшествия, Скандал, СМИ, Спецслужбы, Сюжет дня, Транспорт, Украина, Эмиграция

В Венгрии задержали украинский самолет с нелегальными мигрантами


В Венгрии полиция задержала легкомоторный самолет Ан-2, который перевозил нелегальных мигрантов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщает венгерское издание Kelet.hu.

Сообщается, что украинский самолет приземлился на приграничной территории в селе Каллошемен в округе Сабольч-Сатмар-Берег. Самолет случайно заметил один из полицейских, на место вызвали усиленные наряды правоохранителей. В результате они задержали брошенный самолет и 11 нелегалов из стран Азии.

На данный момент венгерская полиция продолжает поиски пилота. Кроме того, устанавливают личность организатора переправки нелегалов с украинской территории. Венгерские правоохранители открыли уголовное дело по факту незаконного въезда в страну.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть