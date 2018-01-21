21.01.2018, Луганск, Николай Кузнецов

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В зоне АТО на своей же мине подорвались украинские сапёры

В результате неосторожного обращения с миной во время установки минного заграждения погиб солдат ВСУ и еще один получил ранения. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В четверг18 января 2018 года, в районе населённого пункта Новозвановка во время установки минных заграждений произошёл взрыв, в результате которого один военнослужащий из состава инженерно–сапёрного взвода 10 горно-штурмовой бригады ВСУ погиб, один получил ранение»,− заявил Марочко.