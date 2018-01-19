19.01.2018, Киев, Максим Карпенко
  1 224 просмотров
Донбасс, Украина

Вероятность обострения на фронте в Донбассе резко возрастает, — Погребинский


Принятый вчера Верховной Радой скандальный закон «о деоккупации Донбасса» может привести к масштабным провокациям на линии фронта, когда «горячие головы», вдохновившись тем, что Россия признана «оккупантом», могут пойти на обострение.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, наступление на Донбассе для украинской армии сейчас чревато тысячами потерь.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Есть «горячие головы», которые уже получили добро от Верховной Рады о том, что есть оккупация, есть враг, надо уже повоевать с этим врагом. Ну что это такое? Президент в своей новогодней речи даже позволил себе сказать, что «мы вернем и накажем». Ну, так он пошел наказывать, чего вы останавливаете его? Он пошел наказывать, сейчас «Джавелин» получит, куда-нибудь бахнет.

Я думаю, что вероятность провокаций масштабных, которые могут привести к серьезным военным действиям, резко возрастает. Это состояние, в котором мы, украинское общество, будем постоянно жить, — под угрозой того, что завтра может произойти серьезное столкновение уже не с двумя-тремя потерями человеческими, а с сотнями и тысячами потерь», — заявил Погребинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть