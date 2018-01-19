19.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Вероятность обострения на фронте в Донбассе резко возрастает, — Погребинский

Принятый вчера Верховной Радой скандальный закон «о деоккупации Донбасса» может привести к масштабным провокациям на линии фронта, когда «горячие головы», вдохновившись тем, что Россия признана «оккупантом», могут пойти на обострение.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, наступление на Донбассе для украинской армии сейчас чревато тысячами потерь.

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«Есть «горячие головы», которые уже получили добро от Верховной Рады о том, что есть оккупация, есть враг, надо уже повоевать с этим врагом. Ну что это такое? Президент в своей новогодней речи даже позволил себе сказать, что «мы вернем и накажем». Ну, так он пошел наказывать, чего вы останавливаете его? Он пошел наказывать, сейчас «Джавелин» получит, куда-нибудь бахнет.

Я думаю, что вероятность провокаций масштабных, которые могут привести к серьезным военным действиям, резко возрастает. Это состояние, в котором мы, украинское общество, будем постоянно жить, — под угрозой того, что завтра может произойти серьезное столкновение уже не с двумя-тремя потерями человеческими, а с сотнями и тысячами потерь», — заявил Погребинский.