09.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

7 597 просмотров

Визит Порошенко в Вену ознаменовался громким скандалом

Посещение президентом Украины Петром Порошенко Венского бала омрачила очередная выходка, организованная скандальным движением Femen.

«Визит принца Порошенко на Венский бал омрачила пиковая дама из FEMEN. Украинская секстремистка Алиса Виноградова с красной дорожки обратилась к аристократической публике с предложением изгнать на х@й с бала украинского шоколадного барона. На теле дебютантки бала надпись «Poroshenko, get the fuck out of the Ball!», — отмечается на сайте Femen.

«Цель атаки – оповестить высшее общество о недопустимости присутствия на аристократическом рауте примитивного барыги и казнокрада Порошенко. Под маской аристократа скрывается военный мародер, не брезгующий заработком на крови своих сограждан», — объяснили организаторы скандальной акции мотивы ее проведения.