09.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Политика, Скандал, Украина

Визит Порошенко в Вену ознаменовался громким скандалом


Посещение президентом Украины Петром Порошенко Венского бала омрачила очередная выходка, организованная скандальным движением Femen.

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«Визит принца Порошенко на Венский бал омрачила пиковая дама из FEMEN. Украинская секстремистка Алиса Виноградова с красной дорожки обратилась к аристократической публике с предложением изгнать на х@й с бала украинского шоколадного барона. На теле дебютантки бала надпись «Poroshenko, get the fuck out of the Ball!», — отмечается на сайте Femen.

«Цель атаки – оповестить высшее общество о недопустимости присутствия на аристократическом рауте примитивного барыги и казнокрада Порошенко. Под маской аристократа скрывается военный мародер, не брезгующий заработком на крови своих сограждан», — объяснили организаторы скандальной акции мотивы ее проведения.

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