05.03.2018, Москва, Елена Острякова

4 650 просмотров

Волкер проболтался

Последнее заявление спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера о необходимости ликвидации ЛДНР свидетельствует об истинных планах американцев и подконтрольного Вашингтону марионеточного режима в Киеве – зачистка нелояльного населения Донбасса уже давно бы началась, если бы не заступничество России.

Об этом в эфире радио «Вести ФМ» заявил сегодня политолог Сергей Михеев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Американская позиция никак не отражает позиции тех, кто находится в Донецке и Луганске. Для Волкера они не люди. Он с ними готов считаться только потому, что за них заступилась Россия. Если бы Россия ушла и там бы началась карательная операция, он бы этого просто не заметил», — сказал Михеев.

«Нас интересуют только такие миротворцы ООН, которые разъединят конфликтующие стороны и обезопасят мирное население. Украинцы же говорят, что с их стороны тоже люди от обстрелов страдают, хотя и не представляют доказательств. Но, на самом деле, американские и украинские планы совсем другие. В Вашингтоне понимают, что украинская позиция деструктивная, и их это вполне устраивает», — подчеркнул политолог.