09.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, Крым, Скандал, Украина

Всплыла очередная зрада Турчинова


Проводить военную операцию в Крыму в 2014 году во время событий Русской весны запретил исполняющий в то время обязанности президента Украины Александр Турчинов.

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Об этом в Оболонском суде Киева во время рассмотрения дела о «госизмене Виктора Януковича» заявил экс-глава Генштаба ВСУ Владимир Замана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я имел достаточно жесткий разговор с исполняющим обязанности президента Украины. Сказал, что там наши люди, надо дать посыл, что мы за них будем бороться и не бросим их. Я услышал, что наши западные друзья предлагают не делать резких шагов, и поэтому мы на агрессию отвечать не будем, будем политическими шагами урегулировать эту ситуацию», — рассказал Замана.

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