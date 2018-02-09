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Всплыла очередная зрада Турчинова
Проводить военную операцию в Крыму в 2014 году во время событий Русской весны запретил исполняющий в то время обязанности президента Украины Александр Турчинов.
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Об этом в Оболонском суде Киева во время рассмотрения дела о «госизмене Виктора Януковича» заявил экс-глава Генштаба ВСУ Владимир Замана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я имел достаточно жесткий разговор с исполняющим обязанности президента Украины. Сказал, что там наши люди, надо дать посыл, что мы за них будем бороться и не бросим их. Я услышал, что наши западные друзья предлагают не делать резких шагов, и поэтому мы на агрессию отвечать не будем, будем политическими шагами урегулировать эту ситуацию», — рассказал Замана.
Метки: Александр Турчинов, Владимир Замана, ВСУ, Присоединение Крыма к России
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