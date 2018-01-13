 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
13.01.2018, Луганск, Владимир Гладков
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Донбасс, Украина

ВСУ открыли снайперский огонь по дачам в пригороде Луганска


Украинские подразделения, нарушая договорённости о прекращении огня, обстреляли дачи в пригороде столицы ЛНР. Об этом во время брифинга сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По информации от местных жителей садоводческого товарищества Зелёная Роща Луганского городского совета, сегодня в 4.30 утра бойцы ВСУ открыли прицельный огонь из снайперского вооружения. В один из домов было прямое попадание в окно. Вероятней всего, метились в жителя этого дома. Также, пострадал и рядом стоящий дом – пробита стена и крыша. Только по счастливой случайности никто не пострадал», – заявил Филипоненко.

Данное садоводческое товарищество находится в 500 метрах от линии боевого соприкосновения.

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