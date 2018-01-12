12.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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ВСУ передают накопленный на Донбассе опыт боевикам в Сирии

Атака исламистов на российскую авиабазу в Сирии с помощью взрывчатки предполагаемо украинского производства – свидетельство того, что Киев оказывает негласную помощь противникам Москвы на другом фронте.

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Такое мнение «ПолитНавигатору» выразил российский журналист Андрей Бабицкий.

«Готов предположить, что украинцы помогают оппозиционным сирийским силам вести борьбу с российскими военными. Для помощи оппозиционным группам в Сирии просто используется накопленный военный опыт, в частности, по созданию беспилотных летательных аппаратов, а он колоссальный у ВСУ», — сказал он.

«Они воспринимают всех, кто так или иначе имеет претензии к России и к российским Вооружённым Силам, как своих союзников. В составе ВСУ есть и чеченцы, и грузины, это очень интернационализированное военное формирование. Для Киева даже исламисты разных сортов на том этапе, когда Россия оценивается как агрессор, воспринимаются как временные союзники», — пояснил Бабицкий.

Журналист подчёркивает, что Киев постепенно становится перевалочной базой для радикально настроенных мусульман:

«Насколько я понимаю, Киев потихонечку становится перевалочной базой для радикальных мусульман. Мы помним, что там в конце прошлого года были задержаны и ликвидированы боевики, которые возвращались через Украину на Кавказ откуда-то с Ближнего Востока».

Андрей Бабицкий уверен, что Украина будет собирать всех недовольных Россией под своё крыло.

«Мне вообще кажется, что Украина будет использовать подобную практику, которая применялась Михаилом Саакашивили в Грузии, когда он собирал под вывеской своего Министерства Безопасности боевиков со всей Европы для отправки их в Россию. Украина будет действовать так же, собирая всех недовольных Россией под своё крыло и помогая им за пределами страны», –подытожил Андрей Бабицкий.