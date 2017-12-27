27.12.2017, Москва, Владимир Гладков

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ВСУ планируют провокацию, по своим масштабам сравнимую с малайзийским Боингом

В украинском командовании разработан план кровавой провокации на приграничной с Украиной территории РФ с последующей целью втянуть Россию в прямое военное противостояние.

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Об этом на своей странице в «Facebook», ссылаясь на источник в штабе ВСУ, сообщил экс-ведущий киевского антимайдана Юрий Кот, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мои друзья в штабе ВСУ ещё со времён покойного командующего сухопутными войсками Геннадия Петровича Воробьёва сообщают, что хунта готовит диверсию. Военно-политическое руководство Украины, его западные союзники и командование воздушного командования «Центр» Воздушных Сил ВСУ планируют провокацию аналогичную уничтожению малазийского Боинга (рейс MH-17)», – говорится в сообщении.

По информации источника, диверсия планируется в районе Благовещенка-Миллерово, на удалении 15 километров от границы РФ, где проходит авиационный коридор гражданской авиации.

«Замысел: ЗРБР БУК М-1 (состав 2 СОУ 9А310М1 и ПЗУ 9А316) со стартовой позиции вблизи границы с РФ сбивают гражданский лайнер в вышеобозначенном коридоре, с целью втянуть РФ в военный конфликт», – сообщает Юрий Кот.

Согласно данному плану, в результате этой провокации любая реакция России будет использована в интересах Киева и его «западных партнёров»:

«Рассчитывают на то, что такие действия вынудят Россию атаковать данные позиции, после чего РФ обвинят в преднамеренной провокации, с целью захвата Украины, после того как начнётся вооружённый конфликт. В том случае, если война не начнётся, СМИ Запада начнут кампанию по дискредитации республик Донбасса и руководства РФ, а особенно президента РФ в глазах российской общественности.

Диверсия планируется в ближайшее время… Предупреждён – вооружён», – добавил Кот.