 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
27.12.2017, Донецк, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Киев, Миссия ОБСЕ, Общество, Политика, Права человека, Украина

Второй этап обмена военнопленными пройдёт на территории ДНР


Обмен военнопленными между Украиной и ЛНР завершился. По итогам обмена домой вернутся 73 жителя Луганщины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора» с места события.

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«Мы отдаем 16, нам отдают 75. Почему разнится с цифрой 99? Потому, что на момент достижения договорённости часть людей уже освободились, а часть людей отказались от возвращения на территорию ЛНР», — пояснила руководитель группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.

Также Ольга Кобцева отметила, что обмен проходил в присутствии сотрудников СММ ОБСЕ и МККК. Обмен пленными проходил на украинской стороне в специально подготовленной для этого палатке. Для верификации люди заходили по 10 человек в палатку, их личные данные сверялись в присутствии международных наблюдателей.

В пресс-службе представительства ДНР в СЦКК отмечают, что обмен омбудсмен ДНР Дарья Морозова уже согласовала списки пленных с украинской стороной и настояла на том, чтобы обмен пленными между ДНР и Украиной прошёл на территории ДНР, непосредственно в Горловке.

Отметим, что вместе с группой по обмену по направлению к КПВВ «Майорск» следуют автобусы со всеми пленными, находившимися на территории Украины.

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