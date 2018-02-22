22.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Янукович превратился в опасного свидетеля для власти — экс-глава украинского Интерпола

Бывший президент Украины Виктор Янукович на суде по делу о своей «госизмене» превратился из обвиняемого в обвинителя.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-глава украинского бюро Интерпола, бывший депутат Верховной Рады Кирилл Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня Янукович перестал быть обвиняемым. Он стал для этих людей во властных кабинетах очень серьезной угрозой, он стал их обвинителем. Потому что, если он расскажет о всех своих сепаратных переговорах, о всех тех, кто к нему ходил, о всех тех, кто у него получал деньги, а их было очень много, тогда станет этим людям просто страшно жить», — заявил Куликов