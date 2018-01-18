18.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Захарченко обьяснил, почему госслужащим ДНР запретили ездить на Украину

Закон, который запрещает гражданам ДНР выезжать на территорию Украины, является совершенно нормальной практикой для любого современного государства. Данным закон ограничивает выезд тем чиновникам и госслужащим, которые имеют отношение к гостайне. Все остальные, включая пенсионеров, имеют полную свободу перемещения.

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Такое заявление во время пресс-конференции сделал глава ДНР Александр Захарченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«За все годы войны МГБ есть тысячи подтверждённых случаев, когда наших граждан всякими способами – шантажом, запугиванием, физическим насилием, шантажом родных и близких вербовали и пытались сделать из них предателей и террористов. К сожалению, со многими это получалось, потому указ и назрел. Я считаю, он был своевременным. Его цель – забота о нашем государстве и о наших гражданах.

Если мы не будем противодействовать попыткам вербовки и проникновения сюда террористических элементов с Украины, то, поверьте, мы можем получить массовые теракты, в том числе, и на станциях водоснабжения, линиях электропередач. Обратите внимание, в России есть подобный закон. Подобный закон в самом начале войны был принят и на Украине – сюда можно проезжать только по пропускам.

Сегодня они вообще отличились – приняли закон «О деоккупации», в котором указано ужесточение проезда на нашу территорию», — рассказал Александр Захарченко.

Вторым важным моментов в принятии данного закона является то, что у Республики есть не только внешние враги, но и внутренние.

«Выезжать могут пенсионеры, даже работающие. Люди, занимающие руководящие должности в бюджетных организациях и государственных предприятиях, руководители администраций и большинство чиновников, то есть граждане, которые имеют отношение к государственным тайнам, не имеют права выезжать на Украину. Это нормальная практика любого государства.

Почему такой промежуток? Потому, что на сегодняшний день у нас есть не только внешние, но и внутренние враги, и их очень много. Они работают под личиной волка в овечьей шкуре. Посмотрите, что происходит в интернете. Люди, которые пишут, что этот указ плохой, просто не понимают, что в первую очередь он направлен на обеспечение безопасности наших граждан»,- подчеркнул он.

Глава ДНР отметил, что все те, кто выступают с подобными заявлениями, являются либо скрытыми врагами, либо проплаченными Украиной.

«Это те люди, которые действительно не патриоты, они прикрываются пассивными лозунгами, но на самом деле, это люди, которые получают деньги от Украины. И они являются куда более страшными врагами чем те, кто стоит на фронте. С теми хотя бы всё понятно, а здесь они внутри», — заметил он.

«Ещё раз говорю: пенсии? Езжайте, забирайте. Чиновники, люди, имеющие отношение к государственной тайне, руководители предприятий выезда не имеют», — подытожил глава ДНР.