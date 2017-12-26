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Зарплаты на Украине не успевают за инфляцией
Цена на ряд социально значимых товаров в Украине за 2017 год существенно выросла.
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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Рост цен на продукты «борщевого набора» составил в среднем 30%, сообщил он. Больше всего выросла цена на морковь – почти на 62%. На мясопродукты рост цен оставил 35%. Что характерно, на наш национальный продукт, сало, рост цены составил 64,3%.
Молочные товары в среднем подорожали на 32%. Само молоко – на 33,8%, сметана – на 35,3%.
«Мы видим, что это как-то не коррелирует с тем, что нам дает официальная статистика. Безусловно, каждая семья чувствует, что с каждым годом начиная с 2014 года существенно падаем покупательная способность. По данным Госкомстата наши специалисты построили кривую индекса реальной зарплаты и индекса инфляции. Между ними существенный разрыв. Это – характерные признаки страны третьего мира, сырьевого придатка других стран. В любой нормальной, цивилизованной европейской стране правительство следит за тем, чтобы рост зарплат, пенсий, стипендий хоть немного, но опережал рост инфляции. У нас – наоборот», — сказал эксперт.
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