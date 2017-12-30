30.12.2017, Александр Гусар, Анастасия Самойлова

2 880 просмотров

Жители Донецка записали пожелания Украине

Александр Гусар)-

Накануне Нового года корреспонденты «ПолитНавигатора» провели в центре столицы ДНР опрос: «Что вы ждёте от Нового года?» и «Что бы вы хотели сказать жителям Украины?».

Почти все респонденты заявили, что в 2018 году надеются на наступление мира. Окончание войны – главное ожидание в Донецке.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Жителям же Украины дончане передают опомниться и как можно скорее перестать верить пропаганде киевских СМИ.

«Давайте что-то вместе решать, мы, всё-таки, соседи и братья, – заявила одна из дончанок, обращаясь к украинцам. – Мы родственники, которые живут по разные стороны баррикад, и это плохо. Вообще эта война в целом была недопустима. Убивать свой народ – это безумие. Пусть каждый живёт так, как считает нужным, если мы решим, что хотим жить отдельно, пусть будет так! В каждой семье бывают ссоры, но от этого родственники не убивают друг друга».

Другой респондент в Донецке призвал жителей Украины вспомнить историю — то, чем для их страны ранее оборачивался приход к власти марионеточных режимов, зависимых от Запада.