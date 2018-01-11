11.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Зять Кучмы оказался в числе главных пропагандистов войны

Украинский олигарх Виктор Пинчук среди прочих также значительно виноват в разжигании ненависти в стране.

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Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он на всех своих телевизионных каналах проповедует войну с Россией. Одни из наиболее агрессивных каналов антидонецких — это каналы, принадлежащие Пинчуку. Они сравнимы, а иногда и покруче, чем канал Коломойского 1+1… Я считаю, что они несут огромную долю ответственности. Просто они все время накачивают людей ненавистью, демонстрацией, какие ужасные донецкие, Россия, Путин и так далее. Они участвуют в этой пропаганде войны, фактически на стороне партии войны. Хотя, казалось бы, можно нейтральную нишу занять.

Я понимаю, канал президента Порошенко, он там впереди планеты всей, но у него рейтинга никакого нет. А у них есть рейтинг, люди их смотрят. Поэтому я Пинчуку не верю ни на слово и определяю его как одного из сторонников разжигания этой военной истерии», — заявил Погребинский.

Политолог также подчеркнул, что в скандале с вмешательством в выборы президента США должен фигурировать и уже упомянутый Виктор Пинчук.

«Если кто-то и вмешивался в избирательную кампанию в США, так это Пинчук. Он там платил бабки фонду Клинтонов и так далее, занимался этим активно. Надо разбираться с ним», — сказал эксперт.