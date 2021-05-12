Донбассу нужно делегировать в Госдуму неудобных для Москвы депутатов – переговорщик ЛНР

12.05.2021, Москва, Владимир Гладков

ДНР и ЛНР должны иметь в Госдуме РФ своих лоббистов, которые будут продвигать жизненно важные для Донбасса решения.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приехала делегация [на празднование Дня Республики в ДНР] , там присутствуют депутаты и высокие представители «Единой России» и представители российского бомонда и политикума. Я думаю, что ведутся разговоры, и очень надеюсь, что готовится площадка, что это не останется каким-то пафосным шагом, должен быть ряд практических вещей просто потому, что остаётся четыре месяца [до выборов в Госдуму РФ]

Я очень хочу, чтобы мои земляки имели полное право и возможность проголосовать на выборах в Госдуму. В этом контексте я бы ещё хотел понимать, что в рамках этих выборов у Донбасса должны появиться свои лоббисты», – сказал дипломат.

«То есть депутаты, которые представляют Донецк и Луганск. Которые, надеюсь, будут, возможно, очень неудобными для Москвы, но очень желанными, необходимыми для Донецка и Луганска. Которые смогут продвигать те решения, о которых мы в этой студии говорим буквально каждый день», – добавил Мирошник.

Напомним, ранее в Союзе добровольцев Донбасса заявили о решении пойти на предстоящие выборы в Госдуму РФ с партией «Единая Россия».