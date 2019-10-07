Экс-советник министра культуры Украины гастролирует по кабакам с матерными песнями

07.10.2019, Луцк, Остап Тризубенко

Одиозный украинский музыкант-пропагандист, в прошлом советник министра культуры Антон Мухарский, известный под псевдонимом «Орест Лютый», в очередной раз довел до экстаза «свидомую» публику, исполнив в одном из луцких баров свои матерные песни.

Об этом сообщает местное издание «Волынские новости», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В этот раз Мухарский спел переделки советских песен «Идет солдат по городу» – «Идет кацап по городу» и «А нам все равно» – «А я не москаль», обильно употребляя ненормативную лексику в отношении России и русских.

Восхищенная публика подпевала и хлопала украинскому «деятелю культуры».

Напомним, ранее любитель нацистской униформы заявлял, что считает жителей Донбасса «больными», а Зеленского – «лицедеем», за которого проголосовали «инфантильные дебилы».

По его мнению, чтобы сохранить Украину, необходимо запускать максимальную жёсткую украинизацию страны на законодательном уровне, вплоть до введения «мовных» патрулей, которые будут карать за использование русского языка.