Министр обороны Украины обьявил Третью мировую войну и призвал Запад не бояться повышать ставки

Третья мировая война началась 24 февраля 2022 года.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Sky News.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Интервьюеры спросили украинского министра о том, какое бы послание он хотел передать для НАТО.

Он объяснил, что Украина – первое поле битвы в этой войне. И если она падет, то следующим полем битвы будут европейские страны.

У него также спросили о послании непосредственно для Кремля.

“Don’t be afraid”.

Ukraine’s defence minister, Oleksiy Reznikov, urges NATO to continue its support for Ukraine and not grow “fatigued” by the ongoing war.

Live updates 👉 https://t.co/Aeqpcy98dL

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/DG40wjkGd3

— Sky News (@SkyNews) June 29, 2022