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Новости Украины

Третья мировая война началась 24 февраля 2022 года.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Sky News.

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Интервьюеры спросили украинского министра о том, какое бы послание он хотел передать для НАТО.

«Пожалуйста, не чувствуйте никакой усталости. Пожалуйста, продолжайте вашу поддержку. Не бойтесь нового уровня эскалации с россиянами, потому что, абсолютно честно, 24 февраля этого года была начата Третья мировая война. Это абсолютно честно, и это реальная жизнь. Не бойтесь», – ответил Резников.

Он объяснил, что Украина – первое поле битвы в этой войне. И если она падет, то следующим полем битвы будут европейские страны.

«Не бойтесь, и мы победим вместе», – подбодрил западников Резников.

У него также спросили о послании непосредственно для Кремля.

«Мы не собираемся сдаваться. Мы соседи, и люди, которые живут в России – у них будут сыновья, дочери, внуки, внучки, а вы разрушили это общение между народами на следующие 50 лет», – заявил министр, полностью игнорируя предыдущий украинский вклад в этот разрыв отношений между странами, выразившийся в намеренном нагнетании русофобской политики в течение последних восьми лет.

“Don’t be afraid”. Ukraine’s defence minister, Oleksiy Reznikov, urges NATO to continue its support for Ukraine and not grow “fatigued” by the ongoing war. Live updates 👉 https://t.co/Aeqpcy98dL 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/DG40wjkGd3 — Sky News (@SkyNews) June 29, 2022