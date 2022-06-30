Министр обороны Украины обьявил Третью мировую войну и призвал Запад не бояться повышать ставки

30.06.2022  09:45 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Запад, Политика, Пропаганда, Россия, СМИ, Украина
Новости Украины

Третья мировая война началась 24 февраля 2022 года.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Sky News.

Третья мировая война началась 24 февраля 2022 года. Об этом заявил министр обороны Украины...

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Интервьюеры спросили украинского министра о том, какое бы послание он хотел передать для НАТО.

«Пожалуйста, не чувствуйте никакой усталости. Пожалуйста, продолжайте вашу поддержку. Не бойтесь нового уровня эскалации с россиянами, потому что, абсолютно честно, 24 февраля этого года была начата Третья мировая война. Это абсолютно честно, и это реальная жизнь. Не бойтесь», – ответил Резников.

Он объяснил, что Украина – первое поле битвы в этой войне. И если она падет, то следующим полем битвы будут европейские страны.

«Не бойтесь, и мы победим вместе», – подбодрил западников Резников.

У него также спросили о послании непосредственно для Кремля.

«Мы не собираемся сдаваться. Мы соседи, и люди, которые живут в России – у них будут сыновья, дочери, внуки, внучки, а вы разрушили это общение между народами на следующие 50 лет», – заявил министр, полностью игнорируя предыдущий украинский вклад в этот разрыв отношений между странами, выразившийся в намеренном нагнетании русофобской политики в течение последних восьми лет.

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