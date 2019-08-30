Москва ахнула и протрезвела, глянув на персоналии правительства «Зе»

30.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Московский политикум, после назначения украинского правительства, сильно разочаровался в новом президенте Владимире Зеленском и его команде, которые оказались копией своих предшественников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер партии «Союз левых сил», экс-нардеп Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Возвращаюсь из Москвы. Были разные встречи. Все разговоры про «нового президента», «новую Верховную Раду» и «новое правительство» на Украине. С грустью отмечаю, как многие умные и образованные люди начинают наконец-то трезветь.

Так, например, один чиновник Министерства Иностранных Дел России приехал вчера вечером ко мне в гостиницу с бутылкой водки, украинским салом и выпученными глазами:

– Василий! Пристайко! Как это может быть?! Ведь это Климкин в квадрате. Улучшенная его копия.

– А чего ты хотел, если президентом стала улучшенная копия Порошенко?

Мы выпили. Он извинился. Он верил в Зеленского и ругал меня за то, что я в него не верил. Однажды мы даже крепко поссорились накануне второго тура. Теперь помирились. Водку пить не хотелось. Выпили по рюмке для приличия. Украинское сало тоже не пошло», – написал Волга.

Напомним, накануне политолог Денис Денисов сообщал, что не имеющий никакого управленческого опыта кадровый состав нового правительства Украины свидетельствует о сохранении Киевом антироссийского курса, а внутри страны националисты удержат свои позиции.

В свою очередь, политолог Владимир Корнилов указал, что новое правительство включает кадры, сказочно обогатившиеся после переворота 2014 года.