«На меньшую цифру не рассчитываю» – Зеленский потребовал у Запада кредит в пять миллиардов

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Новости Украины

Для стабилизации украинской экономики Киеву необходимо получить кредитов не меньше, чем на 4-5 миллиардов долларов, однако ЕС предоставил только 1,2 миллиарда долларов.

Об этом на встрече с представителями иностранных СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы имели разговор с представителями ЕС и договорились о предоставлении 1,2 миллиарда долларов и также об отдельных финансах. Мы говорим про сигнал разных стран ЕС, США, Канады и любых наших друзей и партнёров. Для стабилизации нашей экономики мы потратим около 4-5 миллиардов долларов, на меньшую цифру я и не рассчитываю. Поэтому именно такая сумма нам нужна. Но вопрос не в суммах, а вопрос о вере в стойкость экономики Украины и про соответствующие сигналы, это очень важно», – вещал Зеленский.

Напомним, ранее в Киеве сравнили ситуацию на Украине с Чернобыльской катастрофой.

Кроме того, ранее в Киеве заявили, что на Украине запасы газа с начала года уже дважды приближались к критической отметке отбора, при этом объемы экспорта недостаточны для покрытия дефицита, а до конца зимы еще далеко.