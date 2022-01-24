Небоженко: Зеленский вошёл в жёсткий конфликт с украинскими судами

24.01.2022  20:56 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Конфликт, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Судебная власть Украины ушла в себя, судьи руководствуются своими корпоративными интересами, полностью наплевав на интересы страны.

Об этом в ходе пресс-коференции заявил политолог Виктор Небоженко, обслуживающий интересы экс-премьера Юлии Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Судебная власть Украины ушла в себя, судьи руководствуются своими корпоративными интересами, полностью наплевав на...

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«Недавно оказалось, что Зеленский имел конфликт с судебной властью, это дело было связанно с Порошенко, и мы увидели, что тут ситуация очень сложная. Потому что произошло то, что мы давно подозревали: судебная власть, я имею в виду не весь правоохранительный комплекс, а судей, прокуроров, следователей, тех, кто каждый день сталкиваются в зале суда.

Они капсулировались, ушли от Украины, они защищают только свои корпоративные интересы, используют прежде всего «кто на чём сидит, тот и пользуется», прежде всего – они используют закон. Этот конфликт с осуждением Порошенко показал интересную вещь: судебная власть не подчиняется Офису президента, что бы ни говорили», – подытожил Небоженко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что президент Украины Владимир Зеленский поставил судебную систему страны под полное управление Запада.

Кроме того, ранее в Москва отметили, что попытка судить экс-президента Украины Петра Порошенко демонстрирует, насколько украинская государственная система оказалась несостоятельной.

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