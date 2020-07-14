Новая техника серьезно укрепит сербскую армию

14.07.2020, Белград, Алексей Топоров

В ближайшее время в сербскую армию поступит техника ВПК страны: самоходный 155-мм гаубицы НОРА Б52 М15, бронемашины 8×8 «ЛАЗАР-3» и 4×4 «Милош».

Об этом сообщило Министерство обороны Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Сегодня министр обороны Александр Вулин посетил цех фабрики «Борбени сложени системи» (Боевые комплексные системы) в Великой Плани, и поводом для визита стало недавно подписанное рамочное соглашение по оснащению сербской армии боевыми бронированными машинами 8х8 «ЛАЗАР-3» и 155-мм самоходными гаубицами NORA B52 M15.

«Инвестиции в отечественные знания, в отечественную экономику всегда возвращаются, и когда вы осваиваете технологии, никто не может отобрать их у вас, тогда вы действительно свободны и независимы, и не зависите ни от кого, никогда, – заявил Вулин.- Позвольте мне порадовать всех наших граждан: Министерство обороны в соответствии с приказами верховного главнокомандующего Александра Вучича выделило достаточно денег для второго транша NORA B52.

Наша армия будет намного сильнее, чем раньше, с приобретением новой техники «НОРА», «Милош» и «ЛАЗАР-3». В довольно короткий период времени это вооружение поступит в сербскую армию, что укрепит ее боевую мощь и позволит Сербии быть свободной и независимой страной, которая сама решает свою судьбу. Нас не смутят бессмысленные протесты, не остановят хулиганы, которые поджигают Народную скупщину, равно как все те, кто думает, что мы должны принять их решение по Сербии, а не Сербия должна сама решать за себя».

В свою очередь мэр Великой Плани Игорь Маткович напомнил, что именно Александр Вучич в 2012 году запустил строительство предприятия «Борбени сложени системи», обещая возвести его в четыре этапа.

«Сегодня мы являемся свидетелями того, что все, что он сказал, было выполнено и сделано, у наших горожан есть рабочие места, стабильная и хорошая зарплата, отличные условия труда, они производят самое совершенные оружие. Мы – город, который гордится своим президентом и всеми специалистами, работающими на этом заводе, и надеемся, что наше государство будет двигаться дальше в правильном направлении, а наш муниципалитет будет развиваться так же, как и наша Сербия», – добавил Маткович.