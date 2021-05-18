Румыния решила пригрозить России своим тощеньким бицепсом

На волне развёрнутого «Вашингтонским обкомом» военного угара вокруг очередной «русской угрозы», западные союзники делают всё, чтобы угодить заокеанскому сюзерену. Глядя на замашки администрации Байдена, каждый старается в меру своих сил и пакостности.

«Стратегические партнёры» демонстрируют лояльность главным образом на дипломатическом уровне, высылая из страны под надуманными предлогами российских дипломатов. Кто-то это делает чисто номинально, «на отгребись», вроде Италии, а кто-то со всей страстью ударника антироссийского фронта, как Чехия, сокращая до минимума численность диппредставительств России на своей территории.

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Лет 20 назад, когда Чехию и других бывших «братушек» принимали в ЕС и НАТО, их ответная реакция в виде плевков в сторону России ещё кое-как можно было понять – пылкие дурачки-неофиты, что с них взять – перебесятся и уймутся. Однако, нет. То, с каким усердием руководство «младоевропейцев» старается испортить отношения с нашей страной в угоду и по указке заокеанского дядюшки, вызывает некоторое удивление. Профита никакого, один убыток, но столько усилий прилагается, чтобы в ответ на зеркальные меры изобразить оскорблённую невинность и с детскими слезами на глазах первых лиц государства пролепетать сакраментальное: «А нас-то за що?»

Но есть среди союзников и клевретов США совсем уже «альтернативно одарённые», старающиеся сочетать дипломатические демарши с попытками продемонстрировать тощенький бицепс. Мол, Россия, к нам не суйся, а то…

Среди «альтернативно одарённых» оказалось такое высокоразвитое и зажиточное государство, как Румыния, бывший союзник СССР по Варшавскому договору и сосед России по Черноморскому региону. В этой стране решили «противодействовать российской угрозе» двояко – и по дипломатической и по военной линии.

Власти Румынии внезапно осознали, что существованию их «великой державы» угрожает Черноморский флот России, тогда как собственная береговая оборона сильно ослаблена, и защищают румынские завоевания последних 30 лет от угрозы с моря морально и технически устаревшие советские противокорабельные ракетные комплексы 4К51 «Рубеж».

Для резкого повышения боеспособности румынских ВМС Бухарестом были изысканы средства в размере $285 млн, чтобы закупить в Норвегии ракетные комплексы Naval Strike Missile (NSM), умеющие поражать морские и наземные цели.

ПКР NSM – достаточно интересное решение, чтобы поговорить о нём особо и прикинуть его эффективность против кораблей Черноморского флота России.

Из открытых источников известно, что NSM разработан норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace в 2007 году на замену устаревших ПКР «Пингвин». Проект получил финансовую поддержку правительств Норвегии и Австралии и с 2013 года ракетами комплекса вооружаются норвежские фрегаты типа «Фритьоф Нансен» и ракетные катера типа «Скьольд».

Для снижения заметности радарами четырёхметровая ракета выполнена из композитных материалов, состоит из двух ступеней – разгонных пороховых блоков и собственно ракеты с маршевым турбореактивным двигателем французской компании Microturbo.

Ракета NSM крылатая, дозвуковая, дальность полёта – от 3 до 185 км. Боевая фугасная часть многовариантного подрыва весит 120 кг.

Наиболее интересна система наведения ракеты, не очень характерная для современных ПКР. NSM не имеет радиолокационной головки самонаведения (РЛГСН), а ориентируется в полёте с помощью инерциальной навигационной системы с корректировкой по GPS. На конечном участке полёта осуществляется захват цели инфракрасной головкой самонаведения (ИГСН) в соответствии с сигнатурами, заложенными в бортовой компьютер ракеты.

Подобный метод наведения характерен, скорее, для противотанковых комплексов 3-го поколения типа «Javelin».

Испытательные пуски береговых комплексов NSM.

Задумка норвежских инженеров достаточно прозрачна. После засечки цели и пуска ракеты по установленным координатам время полёта на максимальную дальность составит около 6 минут, за которые такая крупная цель как корабль не сможет уйти из-под удара. Корабль находится в зоне действия РЛС противника, а ракета за время полёта корректирует траекторию данными со спутников. На конечном этапе ракета летит в 5 м над поверхностью моря и с дистанции 15 км захватывает цель бортовой ИГСН.

Преимущество NSM состоит в том, что сбить с толку ИГСН сложнее, чем РГСН. Сама ракета выполнена из композитных материалов, а установленный на ней малогабаритный турбореактивный двигатель не сильно фонит, что в комплексе делает ракету малозаметной. Отсутствие активной РЛГСН повышает скрытность и помехоустойчивость систем наведения.

Помимо прочего, NSM работает во взаимодействии с самолетами, наземными пунктами управления и кораблями своего флота, по команде с них открывает огонь в автоматическом режиме.

Если добавить сюда низкую стоимость ракет NSM – выходит, что Румыния приобрела «вундерваффе» за копейки и теперь Черноморскому флоту угрожают ПКР с румынского берега?

На самом деле, всё обстоит несколько сложнее и интереснее, чем может показаться на первый взгляд.

Если посмотреть на количество операторов NSM, то перед Румынией значится всего два пользователя противокорабельного «чудо-оружие». Это сама Норвегия и Польша, закупившая в 2013 году мобильный ракетный дивизион NSM и развернув его в районе деревни Семировице, что в Поморском воеводстве. Каких-то победных реляций после этого события с польской стороны не поступало, из чего можно понять: Польша выбрала «антикризисный вариант» для усиления береговой обороны.

Запус NSM с норвежского корвета.

В очереди за норвежскими «вундервафлями» никто не давится, через 8 лет после начала эксплуатации добавился всего один оператор, да и тот не из числа завидных и богатых.

Примечательно, что ранее проявившие интерес к NSM США, Канада и Австралия внезапно охладели и более не планируют покупку этих ПКР, поставив тем самым жирный крест на амбициозных планах Норвегии ворваться на прибыльный, но сильно перегретый предложениями международный рынок вооружений.

А если принять во внимание, что финансирующие проект Норвегия и Австралия хоть и являются развитыми странами, но в список законодателей ракетных технологий не входят, то сие обстоятельство, надо полагать, и является причиной более чем скромного интереса к их детищу.

Норвежская компания, разработавшая NSM, в настоящий момент допиливает его до уровня Joint Strike Missile совместно с американской компанией «Локхид-Мартин», чтобы использовать ракеты на внешних и внутренних подвесах самолёта F-35, что должно повысить их дальность.

И если Польша подала заявку на закупку 32-х единиц F-35 за $6,5 млрд, то Румыния вряд ли способна заказать эти истребители в заметных количествах. Ну, то есть, «чудо-ракеты» будут угрожать ЧФ исключительно с берега.

Кроме того, к уже заказанным ракетам NSM в контейнерах румынским ВМС предстоит закупить много чего дополнительно: мобильные платформы на базе грузовиков «Ошкош», системы связи и РЛС, оборудование дистанционного управление и прочую необходимую матчасть. Но самое главное, что NSM закуплены Румынией, скорее, из политических соображений, поскольку серьёзной угрозы для кораблей ЧФ эти ракеты не представляют, хотя они гораздо лучше растрезвоненных украинских ПКР «Нептун». Ослеплять ИГСН давно умеют танки, глушить GPS – штатные средства РЭБ, а уж современный или прошедший модернизацию боевой корабль защищён от этих ухищрений ещё лучше. Малая радиолокационная заметность ракет NSM – тоже не беда. Вовремя обнаружить их можно, а уж старт и разгон ракет пороховыми ускорителями – это равнозначно раннему предупреждению противника, обладающего соответствующими средствами.

Румынам должно быть обидно, что дальность полёта 185 км закупленных ими ракет NSM – это ни о чём, особенно если вспомнить, что ракетные комплексы флагмана ЧФ крейсера «Москва» и «калибры» на других кораблях способны поражать цели не то что на румынском берегу, но и в глубине турецкой территории, не сходя с места якорной стоянки в Севастопольской бухте. Так что все усилия Румынии по «противодействию российской военной угрозе в Чёрном море» закупками малых (и разовых) партий вооружений у «старших партнёров» выглядят жалкими понтами, далёкими от укрепления обороноспособности.

NSM в Польше.