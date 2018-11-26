«Русские нас испугались» – Минобороны Украины

26.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Украинские власти и военное руководство рассчитывают, что после захвата судов ВМС российскими силовиками в Керченском проливе на выручку им придут американские военные моряки и новые санкции против РФ.

Об этом пишет российская газета «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание ссылается на свои источники в Минобороны и администрации президента Украины.

«Мы совершали плановый переход, россияне не должны были этому препятствовать. Но они, вероятно, испугались. Надеемся, что международное сообщество не оставит это без внимания и Россию будут ждать новые санкции», — цитирует издание собеседника из Минобороны Украины.

В свою очередь на Банковой заявили, что надеются на поддержку Запада.

«Безусловно, на произошедшее отреагирует мировое сообщество. Не исключено, что американцы от призывов к Украине перебросить из Черного моря в Азовское часть военного флота перейдут к более действенным мерам. Например, помогут нам бороться с российской угрозой в Азове», – сказал собеседник в администрации президента.

Отметим, что собкором “Коммерсанта” на Украине является журналистка Янина Соколовская, которую считают обслуживающей интересы Порошенко.

При этом вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко публично высказала раздражение по поводу заявления главы внешнеполитической комиссии Евросоюза Федерики Могерини, которая призвала к сдержанности стороны конфликта вокруг Керченского пролива.

Также глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что приятно удивлен реакцией ЕС на истерику Порошенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», российский военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что задержание боевых единиц ВМС Украины возле Керченского пролива – глубоко символично – в плену у русских оказалась гордость украинского «флота» и самые свидомые экипажи.

Напомним, накануне украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь на Азовском море два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таран кораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.

Сообщалось, что число раненых в результате столкновения ВМС Украины и российских пограничников возле Керченского пролива достигло шести украинских моряков.