США подарили сараевскому режиму 21 внедорожник Humvee

20.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Вашингтон подарил Вооруженным силам Боснии и Герцеговины (OS BiH) 21 многоцелевой армейский внедорожник HMMWV (Humvee).

Об этом сообщила Anadolija Balkan, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Торжественная передача прибывших из США машин произошла в казармах «Райловац» при участии министра обороны БиГ Сифета Поджича и делегации посольства США в БиГ во главе с послом Эриком Нельсоном.

По словам Поджича, стоимость подаренных автомобилей составляет более 2,6 миллиона долларов. И нынешняя партия из 21 Humvee в дополнение к ранее поставленным в Вооруженные силы БиГ довела парк этих машин в составе боснийской армии до 79 единиц.

«Из 21 переданного автомобиля девять – это машины скорой помощи, а 12 – автомобили для перевозки военнослужащих. Посредством этого пожертвования наш надежный стратегический партнер, Соединенные Штаты, определенно помогает нам в нашей ключевой задаче, которая заключается в реализации программы реформ, которую мы представили в Брюссель, в НАТО», – говорится в сообщении саревской стороны.

Таким образом, представитель сараевской элиты – Поджич, в очередной раз показал, что игнорирует волю второго энтитета БиГ – Республики Сербской, выступающей за внеблоковый военный нейтралитет страны. Ранее мы писали, что в вооруженных силах БиГ, набор в которые, согласно существующему законодательству должен осуществляться по этническим квотам, путем ухищрений доминируют бошняки, а офицерские должности, зарезервированные для сербов, предоставляются коллаборационистам и их детям, воевавшим в 90-е против собственного народа в рядах исламистской Армии БиГ.

Чтобы обеспечить собственную безопасность Республика Сербская, которой не положено иметь собственную армию, учредила внутренние войска МВД – жандармерию, подчиняющиеся исключительно Баня-Луке (столица РС), а также начала производство собственных армейских внедорожников «Деспот».

Ранее Вашингтон неоднократно осуществлял поставки аналогичной техники для незаконных «Сил безопасности Косово» (FSK).